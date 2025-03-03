انفجار في ريف دير الزور

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 20 آخرون في انفجار، في ريف محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.



وقالت الوكالة إنّ سبب الانفجار غير معروف.