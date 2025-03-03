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ترامب: لن نتسامح طويلا مع موقف زيلينسكي حيال إنهاء النزاع في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-03 | 12:09
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ترامب: لن نتسامح طويلا مع موقف زيلينسكي حيال إنهاء النزاع في أوكرانيا
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تتسامح طويلا" مع موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيال إبرام وقف لإطلاق النار مع روسيا، بعد أيام من مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.
ونشر ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال، صورة لتقرير ينقل عن زيلينسكي قوله إن نهاية الحرب لا تزال بعيدة للغاية، وأرفقه بتعليق قال فيه: "هذا أسوأ تصريح يمكن لزيلينسكي أن يدلي به، وأميركا لن تتسامح معه طويلا".
أخبار دولية
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