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حمدان: إسرائيل ترتكب مئات الخروقات

أخبار دولية
2025-03-03 | 12:45
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حمدان: إسرائيل ترتكب مئات الخروقات
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حمدان: إسرائيل ترتكب مئات الخروقات

اتهمت حركة حماس إسرائيل بارتكاب مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذرة من أن إسرائيل تسعى "للاختباء وراء الموقف الأميركي" للعودة إلى العدوان بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

واعتبر القيادي في حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن "مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعطيل المضي باتفاق وقف اطلاق النار".

وشدد على أن على الضامنين منع نتنياهو من القضاء على اتفاق وقف إطلاق النار.

ورأى أن السبيل الوحيد لعودة أسرى اسرائيل هو الدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، معتبرا أن اسرائيل تدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق.

وأكد حمدان أن حماس ملتزمة بالمضي قدما بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية.

أخبار دولية

إسرائيل

ترتكب

الخروقات

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