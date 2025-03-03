انفجار قرب مرفأ طرطوس

وقع انفجار، قرب مرفأ مدينة طرطوس الساحلية السورية، تزامنًا مع تحليق طيران "يرجح أنه إسرائيليّ"، وفق ما أفاد المرصد السوريّ لحقوق الانسان.



وقال المرصد: "دوى انفجار عنيف هز مرفأ طرطوس بالتزامن مع تحليق طيران مجهول يرجح أنه إسرائيليّ، وسط تصاعد لأعمدة الدخان".



وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، أنّ الانفجار وقع في قاعدة عسكرية قرب المرفأ.