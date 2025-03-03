مباحثات أردنية سورية موسعة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاريّ التحضيريّ للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، تطورات الأوضاع في سوريا.



وأكّد الصفدي موقف الأردن الداعم لسوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها.



وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية.



وحذّر من التبعات الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.



وأكّد ضرورة تفعيل القانون الدوليّ، وانسحاب إسرائيل من الأرض السورية كلها.



واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور، لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.