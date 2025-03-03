الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "موقع عسكري" في شمال غرب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف "موقعا عسكريا" يضم مستودعا للاسلحة في شمال غرب سوريا، بعدما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن وقوع انفجار قرب مرفأ مدينة طرطوس الساحلية.



وقال الجيش في بيان إنه "أغار في منطقة القرداحة في سوريا على موقع عسكري تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع".