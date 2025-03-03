زيلينسكي: نريد إنهاء الحرب "في أسرع وقت"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا "في أسرع وقت"، وذلك عقب انتقادات جديدة وجهّها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام من مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.



وقال الرئيس الأوكراني عبر منصات التواصل الاجتماعي: "من الأهمية بمكان أن نسعى لجعل دبلوماسيتنا جوهرية لإنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن"، معربا عن أمله في الحصول على دعم أميركي "في المسار نحو السلام".







