البابا فرنسيس تعرّض لنوبة ضيق تنفس جديدة

تعرّض البابا فرنسيس لنوبة ضيق تنفس حادة، وفق ما أعلن الفاتيكان في بيان مقتضب.واوضح تقرير صحي، انّ البابا فرنسيس "تعرّض لنوبتي ضيق تنفس حادتين ناجمتين عن تراكم كثيف للمخاط داخل الشعب الهوائية وتشنج قصبي لاحق".واُجريت عمليتي تنظير للقصبة مع شفط للإفرازات. وعصرًا، أعيد وصل البابا بجهاز المساعدة على التنفس.وأوضح الفاتيكان أن البابا البالغ 88 عاما "في حال يقظة وتركيز وتعاون".ويقبع البابا فرنسيس في مستشفى جيميلي في روما منذ 14 شباط، ومذّاك لم يسجّل له أي ظهور علني.