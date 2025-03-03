ترامب: زيلينسكي يجب أن يكون "أكثر امتنانا" للدعم الأميركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء.



وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يكون أكثر امتنانا للدعم الأميركي".



وعندما سئل عن اتفاق المعادن، قال ترامب: "سأخبركم مساء غد".

ولفت ترامب الى أنه لم يناقش بعد وقف المساعدات العسكرية لاوكرانيا، وذلك بعدما تحدثت تقارير عن احتمال اتخاذه قرارا مماثلا بعد المشادة الكلامية بينه وبين نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال: "لم أتحدث حتى عن هذا الأمر حتى الآن سنرى ماذا سيحصل. هناك أمور كثيرة تحدث الآن في الوقت الذي نتحدث فيه".

كما أعلن أنه سيدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الأرجنتين



وقال إنه يعتقد أن نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي "زعيم عظيم".