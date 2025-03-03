وزيرة الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية "تهديد وجودي" لكندا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن الرسوم الجمركية التي يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن يفرضها على السلع الكندية هي "تهديد وجودي" لبلادها.



وقالت الوزيرة بعد تصريحات جديدة لترامب أكد فيها أن الرسوم الجمركية المذكورة ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء،: "نعلم أنه تهديد وجودي لنا وان آلاف الوظائف هي على المحك في كندا".





















