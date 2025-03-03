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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الصين
أخبار دولية
2025-03-03 | 16:24
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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الصين
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مشيرا إلى ما وصفه بإخفاق بكين في التصدي للاتجار بالفنتانيل.
ويرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهو ما كان قد تعهّد به الرئيس الأميركي، وفق منشور للبيت الأبيض على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
أخبار دولية
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