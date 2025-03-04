الصين تفرض رسومًا إضافية بين 10 و15% على منتجات أميركية من 10 آذار

أعلنت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء أن الصين ستفرض رسومًا جمركية إضافية تتراوح بين 10 و15 بالمئة على واردات أميركية معينة اعتبارًا من العاشر من آذار.