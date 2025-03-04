روسيا: دفاعاتنا أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 18 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال الليل فوق المناطق الجنوبية والغربية من روسيا.وأشارت الوزارة في منشور على تطبيق تيليغرام للمراسلة إلى أن عشر طائرات مسيرة دمرت فوق منطقة روستوف الجنوبية، بينما دمرت الطائرات المتبقية فوق مناطق فورونيج وسامارا وكورسك وبيلغورود وأستراخان.