فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية

رأى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن منح واشنطن ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا سيشكل ضمانة أمنية للبلد الذي غزته روسيا في شباط 2022.



وقال في مقابلة مع فوكس نيوز أمس الاثنين: "إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد ضمان عدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني على الإطلاق هو منح الأميركيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا".



وأضاف: "هذا ضمان أمني أفضل بكثير من 20 ألف جندي من دولة عشوائية لم تخض حربًا منذ 30 أو 40 عامًا".