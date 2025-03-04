الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين عشرين 2020
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية

أخبار دولية
2025-03-04 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية

رأى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن منح واشنطن ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا سيشكل ضمانة أمنية للبلد الذي غزته روسيا في شباط 2022.

وقال في مقابلة مع فوكس نيوز أمس الاثنين: "إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد ضمان عدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني على الإطلاق هو منح الأميركيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا".

وأضاف: "هذا ضمان أمني أفضل بكثير من 20 ألف جندي من دولة عشوائية لم تخض حربًا منذ 30 أو 40 عامًا".

أخبار دولية

أميركا

إقتصادية

أوكرانيا

ضمانة

أمنية

LBCI التالي
ترودو: الرسوم الكندية المضادة على السلع الأميركية ستبدأ اليوم
روسيا: دفاعاتنا أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-14

فانس: أميركا ستستخدم نفوذها الاقتصادي والعسكري في محادثاتها مع روسيا بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-02-14

فانس: "كل شيء سيكون مطروحا" على طاولة البحث لإنهاء الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-02-15

أميركا تطلب من الأوروبيين المساهمة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-02-18

ماكرون: تحقيق سلام متين ودائم في أوكرانيا يتطلّب ضمانات أمنية قوية وموثوقًا بها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:19

أوكرانيا ستبذل كل ما في وسعها "للصمود" رغم تجميد المساعدات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
05:28

إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
04:42

الرئيس السوري أحمد الشرع في القاهرة للمشاركة بالقمة العربية بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
03:17

الصين تؤكد استعدادها للرد "حتى النهاية" في حال استمرت واشنطن في الحرب التجارية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:55

معلومات اولية عن استهداف سيارة في بلدة رشكنانيه قضاء صور ووقوع اصابات

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-28

أطفال لبنان بعد الحرب: أزمة نفسية غذائية وتعليمية (تقرير اليونيسف)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:44

لهذا السبب... "سبايس اكس" تؤجل عملية إطلاق صاروخ "ستارشيب"

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-28

الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وتقول إن هذه الخطوة قد "توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الضاحية في شهر رمضان... حزينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

رفض درزيّ لبنانيّ لفصل الطائفة عن محيطها العربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لبنان يعود إلى الرياض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:44

بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم

LBCI
خبر عاجل
16:56

محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
03:28

بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More