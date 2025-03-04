ترودو: الرسوم الكندية المضادة على السلع الأميركية ستبدأ اليوم

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع أميركية قيمتها 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار) اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إذا مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمًا في فرض رسومها الجمركية المقترحة على السلع الكندية.