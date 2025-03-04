الكرملين: من المبكر للغاية الحديث عن مكان المحادثات المقبلة مع أميركا

أوضح ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أنه من السابق لأوانه الحديث عن مكان عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة.



وقال بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية ردًا على سؤال عن مكان محتمل للاجتماع: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".