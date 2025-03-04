ترامب: ينبغي ألا تواصل اليابان والصين خفض قيمة عملتيهما

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أبلغ زعماء اليابان والصين بأنه عليهم ألا يواصلوا خفض قيمة عملتيهما لما في ذلك من إجحاف للولايات المتحدة.وقال في البيت الأبيض أمس الاثنين: "اتصلت بالرئيس الصيني شي جين بينغ واتصلت بزعماء اليابان لأقول لهم لا يمكنكم الاستمرار في خفض عملتكم".وأضاف: "لا يمكنكم فعل ذلك لأنه مجحف لنا. من الصعب علينا للغاية أن نصنع جرارات وشاحنات كاتربيلر هنا بينما اليابان والصين وأماكن أخرى تقتل عملاتها مما يعني خفضها".وسئل وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عن تعليقات ترامب، فأوضح أن طوكيو لا تتبنى سياسات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف الين.وأكد كاتو في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو اليوم الثلاثاء أن اليابان أكدت "موقفها الأساسي بشأن سياسة العملة" مع دول مجموعة السبع ومع الولايات المتحدة، في مناسبات منها اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا اليوم إن الحكومة تتدخل في سوق العملة فقط عندما تنطوي حركة الين على "مضاربة".