البيت الأبيض: ترامب أوقف كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أعقاب سجاله مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.