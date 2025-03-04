وزيرا خارجية أميركا وعمان يبحثان الوضع في غزة خلال اتصال هاتفي

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو ونظيره العماني بدر البوسعيدي بحثا الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك الوضع في غزة خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان ان النقاش تلاكز على الوضع في المنطقة بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والحاجة إلى ضمان إطلاق جميع الرهائن والجهود المبذولة للحفاظ على تدفق المساعدات إلى غزة والمستقبل السياسي لسوريا ووقف الأعمال القتالية في لبنان.