أوليانوف: موسكو ترفض رفضًا قاطعًا نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

أكد ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أن روسيا ترفض رفضًا قاطعًا احتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.



وقال أوليانوف عبر تطبيق تيليغرام للمراسلة: "أولًا، الاتحاد الأوروبي ليس محايدًا، ويجب أن تكون قوات حفظ السلام محايدة. ثانيًا، روسيا ترفض ذلك رفضًا قاطعًا".