سموتريتش في زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة

أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المؤيد لضم الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء عن زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة الثلاثاء.وقال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصورة له من داخل الطائرة إن "هدف الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين".وتأتي الزيارة فيما قد يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، كليًا او جزئيًا.