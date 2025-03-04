إنتهاء مهلة إعفاء كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية الأميركية دون التوصل لإتفاق

انتهت اليوم الثلاثاء المهلة التي حددها دونالد ترامب قبل سريان الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع الكندية والمكسيكية، من دون أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.



وكان الرئيس الأميركي أخر حتى الرابع من آذار تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على هذه السلع والتي بررها بعدم بذل البلدين ما يكفي من جهود لمكافحة ادخال الفانتانيل إلى الولايات المتحدة وهي مادة أفيونية قوية مسؤولة عن أزمة صحية في البلاد.



وفي حال لم يتم إرجاء هذا التدبير مجددًا، ستفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من هذين البلدين، مع 10% على المحروقات الكندية.



وقد تشمل هذه الرسوم سلعًا من البلدين تبلغ قيمتها الإجمالية 918 مليار دولار ما سيكون له تأثير فعلي متوقع على الاقتصاد الأميركي.



ويأخذ ترامب على كندا والمكسيك والصين عدم بذل جهود كافية لمكافحة الاتجار بالفناتانيل. وأكد في شباط أنه يفرض هذه الرسوم لحثها على التحرك. لكنه علق بدء تنفيذ القرار حتى الرابع من آذار بالنسبة لكندا والمكسيك، فيما فرضت على الصين رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على الفور. وقد رفعت هذه النسبة إلى 20 % في مرسوم وقعه ترامب الاثنين.