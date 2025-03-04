الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تؤكد استعدادها للرد "حتى النهاية" في حال استمرت واشنطن في الحرب التجارية

أخبار دولية
2025-03-04 | 03:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تؤكد استعدادها للرد &quot;حتى النهاية&quot; في حال استمرت واشنطن في الحرب التجارية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصين تؤكد استعدادها للرد "حتى النهاية" في حال استمرت واشنطن في الحرب التجارية

أكدت الصين الثلاثاء أنها مستعدة للرد "حتى النهاية" بعدما فرضت رسومًا جمركية على مجموعة من السلع الأميركية ردًا على رسوم جديدة فرضتها واشنطن على منتجات صينية.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي إنه "في حال واصلت واشنطن شن حرب الرسوم الجمركية وحرب تجارية أو أي شكل من أشكال النزاعات، ستكون الصين مستعدة لمجاراتها حتى النهاية".

أخبار دولية

استعدادها

"حتى

النهاية"

استمرت

واشنطن

الحرب

التجارية

LBCI التالي
الرئيس السوري أحمد الشرع في القاهرة للمشاركة بالقمة العربية بشأن غزة
الخطوط الجوية القطرية ستقدم طلبية كبيرة لشراء طائرات عريضة البدن قريبًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-12

الصين تؤكد أن "غزة للفلسطينيين" وترفض "التهجير القسري"

LBCI
أخبار دولية
2025-02-20

ترامب: التوصل لاتفاق تجاري مع الصين "ممكن"

LBCI
أخبار دولية
2025-02-17

الصين تدين حذف واشنطن عبارة "لا ندعم استقلال تايوان" من موقع حكومي أميركي

LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

الصين: إعادة إدراج كوبا على قائمة الإرهاب يكشف عن "تنمر" واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:30

العاهل الأردني خلال القمة العربية: علينا تأكيد 4 محاور رئيسية

LBCI
أخبار دولية
11:27

بريطانيا تعتزم وضع إيران عند المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي

LBCI
أخبار دولية
11:25

الخارجية الأميركية تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية"

LBCI
أخبار دولية
11:13

الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-12

بلدية ميس الجبل: تدابير استثنائية مع بدء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ خطة الانتشار

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-26

بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
فنّ
2025-03-03

تزامناً مع الأوسكار... تباطؤ غير مسبوق في شباك تذاكر أميركا الشمالية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-15

أمل السيدة الأولى يضيء قلوب أطفال السرطان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي

LBCI
أخبار دولية
06:35

فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...

LBCI
أخبار دولية
05:28

إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
01:24

فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:44

بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)

LBCI
حال الطقس
01:05

إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
16:56

محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:33

وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل

LBCI
أمن وقضاء
08:05

شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
06:13

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More