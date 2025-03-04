الرئيس السوري أحمد الشرع في القاهرة للمشاركة بالقمة العربية بشأن غزة

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة المخصصة للبحث في مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).