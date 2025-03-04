إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء أن إسرائيل مستعدة للمضي إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنها تحتاج إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لتمديد الإطار.



واتهم ساعر حماس باستخدام المساعدات لمواصلة قتال إسرائيل، قائلًا إن هذا لا يمكن أن يستمر.