الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا ستبذل كل ما في وسعها "للصمود" رغم تجميد المساعدات الأميركية
أخبار دولية
2025-03-04 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا ستبذل كل ما في وسعها "للصمود" رغم تجميد المساعدات الأميركية
أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال الثلاثاء أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للصمود في وجه الغزو الروسي رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية.
وقال في مؤتمر صحافي في كييف "سنبذل كل ما في وسعنا للصمود".
أخبار دولية
ستبذل
وسعها
"للصمود"
تجميد
المساعدات
الأميركية
التالي
قيادي في حماس لفرانس برس: نزع سلاح الحركة "خط أحمر"
إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:30
العاهل الأردني خلال القمة العربية: علينا تأكيد 4 محاور رئيسية
أخبار دولية
11:30
العاهل الأردني خلال القمة العربية: علينا تأكيد 4 محاور رئيسية
0
أخبار دولية
11:27
بريطانيا تعتزم وضع إيران عند المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي
أخبار دولية
11:27
بريطانيا تعتزم وضع إيران عند المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي
0
أخبار دولية
11:25
الخارجية الأميركية تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
11:25
الخارجية الأميركية تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية"
0
أخبار دولية
11:13
الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
أخبار دولية
11:13
الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:30
العاهل الأردني خلال القمة العربية: علينا تأكيد 4 محاور رئيسية
أخبار دولية
11:30
العاهل الأردني خلال القمة العربية: علينا تأكيد 4 محاور رئيسية
0
أخبار دولية
11:27
بريطانيا تعتزم وضع إيران عند المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي
أخبار دولية
11:27
بريطانيا تعتزم وضع إيران عند المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي
0
أخبار دولية
11:25
الخارجية الأميركية تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
11:25
الخارجية الأميركية تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية"
0
أخبار دولية
11:13
الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
أخبار دولية
11:13
الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:24
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية
أخبار دولية
01:24
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية
0
خبر عاجل
10:28
الرئيس عون في القمّة العربية: لبنان الآن يعودُ ثانياً إلى شرعيتِه العربية بفضلِكم وبشهادتِكم وبدعمِكم الدائم المشكورِ والمقدّر ليعودَ معكم ثالثاً إلى الشرعيةِ الدولية الأممية التي لا غنى ولا بديلَ عنها لحمايتِه وتحصينِه واستعادةِ حقوقِه كاملة
خبر عاجل
10:28
الرئيس عون في القمّة العربية: لبنان الآن يعودُ ثانياً إلى شرعيتِه العربية بفضلِكم وبشهادتِكم وبدعمِكم الدائم المشكورِ والمقدّر ليعودَ معكم ثالثاً إلى الشرعيةِ الدولية الأممية التي لا غنى ولا بديلَ عنها لحمايتِه وتحصينِه واستعادةِ حقوقِه كاملة
0
أخبار لبنان
06:15
إجراءات لمصلحة الليطاني لمنع تلوث النهر وإقامة مخيمات النازحين على ضفافه
أخبار لبنان
06:15
إجراءات لمصلحة الليطاني لمنع تلوث النهر وإقامة مخيمات النازحين على ضفافه
0
آخر الأخبار
09:37
السيسي يعبّر عن ثقته في قدرة ترامب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
آخر الأخبار
09:37
السيسي يعبّر عن ثقته في قدرة ترامب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي
أخبار دولية
07:59
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي
0
أخبار دولية
06:35
فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا
أخبار دولية
06:35
فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...
تقارير نشرة الاخبار
06:24
تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...
0
أخبار دولية
05:28
إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة
أخبار دولية
05:28
إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة
0
أخبار دولية
01:24
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية
أخبار دولية
01:24
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:44
بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)
خبر عاجل
15:44
بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)
2
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
3
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
4
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
6
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
7
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
8
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More