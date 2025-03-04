أوكرانيا ستبذل كل ما في وسعها "للصمود" رغم تجميد المساعدات الأميركية

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال الثلاثاء أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للصمود في وجه الغزو الروسي رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية.



وقال في مؤتمر صحافي في كييف "سنبذل كل ما في وسعنا للصمود".