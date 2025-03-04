قيادي في حماس لفرانس برس: نزع سلاح الحركة "خط أحمر"

اكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "سلاح المقاومة خط احمر"، في وقت تطالب إسرائيل بـ"نزع كامل للسلاح من قطاع غزة" للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.



وقال أبو زهري إن "كل حديث حول سلاح المقاومة هراء" مؤكدا أن "سلاح المقاومة خط احمر لدى حماس وكل فصائل المقاومة، ولا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش او التفاوض"، كما أن "أي حديث عن ترحيل المقاومين أو أبناء شعبنا من أرضه فهو مرفوض".

