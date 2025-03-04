أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاق المعادن مع واشنطن "في أي وقت"

أكدت أوكرانيا الثلاثاء استعدادها للتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة "في أي وقت" لاستخراج المعادن المهمة استراتيجيا، بعد قرار واشنطن تجميد المساعدات العسكرية.



وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال في مؤتمر صحافي "نحن على استعداد لبدء هذا التعاون مع الولايات المتحدة في أي وقت عبر التوقيع على اتفاق من هذا النوع".

