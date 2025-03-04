فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبا للدفاع الأوروبي من أجل أوروبا آمنة وصامدة، على حد تعبيرها، من بينها 150 مليارًا على شكل قروض توفر للدول الأعضاء، وبهدف توفير مساعدة فورية لأوكرانيا.