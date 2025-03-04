آخر مستجدات صحة البابا فرنسيس...

في تحديث عن صحة البابا فرنسيس، أعلن الفاتيكان اليوم أن البابا استراح جيدًا الليلة الماضية بعد ان تعرض لانتكاسة في اليوم السابق في المستشفى.



وكان مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي في الفاتيكان أعلن أمس أنه عانى من نوبتي قصور حاد في الجهاز التنفسي، موضحًا أنه تم إجراء تنظيرين للقصبات الهوائية، في حين ظل البابا فرنسيس متيقظًا وموجهًا ومتعاونًا في كل الأوقات، ولا يزال التشخيص حذرًا.