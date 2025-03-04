تركيا تعتقل 17 شخصا بتهمة التلاعب في البورصة

أفادت قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية بأن السلطات التركية اعتقلت 17 شخصا يشتبه في أنهم أحدثوا "تحركات غير عادية" في بورصة إسطنبول وشاركوا في التلاعب بأدوات سوق رأس المال.



وذكرت القناة الحكومية أن السلطات اعتقلت المشتبه بهم في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بتهم تتعلق بإحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق لتحقيق أرباح بشكل غير عادل.



وأشارت القناة الى أن التحقيق مستمر وأنه قد يتم اعتقال آخرين.