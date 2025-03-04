أوكرانيا: الضمانات الأمنية الأميركية تحمل "أهمية وجودية"

اعتبرت أوكرانيا أن الضمانات الأمنية الأميركية تحمل "أهمية وجودية" بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا على حد سواء، بعد ساعات على إعلان واشنطن تجميد الدعم العسكري للبلاد.



وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال في مؤتمر صحافي: "علينا أن نطلب ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وبلدان مجموعة السبع.واشار الى ان الأمر يحمل أهمية وجودية ليس لأوكرانيا فحسب، بل كذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية".