الكرملين: على الولايات المتحدة وإيران حل قضاياهما عبر المحادثات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن على الولايات المتحدة وإيران حل قضاياهما المشتركة من خلال المحادثات.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله إن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك.