زيلينسكي: ناقشت تعزيز التعاون مع المستشار الألماني المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش تعزيز التعاون مع برلين خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس.



وقال زيلينسكي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "إننا نتذكر أن ألمانيا هي الرائدة في توريد أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا وتلعب دورا حاسما في ضمان استقرارنا المالي".