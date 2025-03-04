حماس تدعو القمة العربية إلى "إفشال" خطة تهجير سكان غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان الثلاثاء القمة العربية المنعقدة في القاهرة إلى "إفشال مخططات" تهجير سكان قطاع غزة بحسب مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقالت حماس في بيانها إنه "في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا (...) وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره".

