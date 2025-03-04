ايران تستنكر تصريحات تركية "غير مناسبة" تسيء للعلاقات الثنائية

حذّرت إيران تركيا من أن تصريحات تعتبرها طهران "غير مناسبة" بشأن سياستها الإقليمية قد تؤدي إلى "توترات" بين البلدين الجارين.



وفي مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية في نهاية شباط، طُلب من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التعليق على سياسة إيران الإقليمية ودعمها مجموعات مسلحة معارضة لإسرائيل.



وقال وزير الخارجية التركي "إذا استمرت هذه السياسة فلا أعتقد أنها ستكون سليمة" متّهما إيران برغبتها في "إحداث الفوضى" في المنطقة.

