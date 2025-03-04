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عباس والشرع يلتقيان في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية
أخبار دولية
2025-03-04 | 09:17
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عباس والشرع يلتقيان في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر.
وذكرت الرئاسة في بيان أن اللقاء "بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية" لا سيما تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الأساسية لسكان غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وأعرب عباس عن "اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين"، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها.
أخبار دولية
محمود عباس
أحمد الشرع
القاهرة
القمة العربية
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