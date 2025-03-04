الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته العسكرية في جنين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، توسيع نطاق عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة التي دخلت يومها الثالث والأربعين، لتشمل مناطق جديدة في مدينة جنين شمال الضفة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات توسعت في عملية مكافحة "الإرهاب" في شمال السامرة (الضفة الغربية) لتشمل مناطق إضافية في جنين"، مشيرا إلى قتل قيادي محلي في حماس.