السيسي يؤكد أنّ خطته بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين في أرضهم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ خطة حكومته لإعادة إعمار غزة بعد الحرب ستضمن بقاء السكان الفلسطينيين في القطاع.



وقال السيسي في كلمته مفتتحا القمة العربية الطارئة في القاهرة المخصّصة لاقتراح خطة بديلة من تلك التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، إنّ الخطة المصرية تراعي "الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه"، مشيرا إلى أنّ الخطة تلحظ تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع.



وعبر الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترامب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.



وأعلن السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل.