الأمم المتحدة تعلن تأييدها لخطّة عربية لإعادة إعمار غزة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأييده القوي لخطة مصرية عرضت على القادة العرب في القمة الطارئة في القاهرة، هدفها اعادة اعمار غزة من دون تهجير سكان القطاع الفلسطينيين.



وقال غوتيريش: "أرحب واؤيد بشدة مبادرة الجامعة العربية لتعبئة الدعم لاعادة اعمار غزة، والتي تم التعبير عنها بوضوح في هذه القمة". وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون التام في هذا المسعى.