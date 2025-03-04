زيلينسكي يريد "تصحيح الأمور" مع ترامب

زيلينسكي: كييف مستعدة للعمل في ظل "قيادة ترامب القوية" من أجل السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد "تصحيح الأمور" مع دونالد ترامب ويريد العمل تحت "القيادة القوية" للرئيس الأميركي لضمان سلام دائم في أوكرانيا.



وفي أول تعليق علني له بعدما علق ترامب المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، دعا زيلينسكي في منشور على إكس إلى "هدنة" في البحر والجو لبدء محادثات سلام، شاكرا واشنطن على الدعم الذي قدّمته الى كييف ضد الغزو الروسي.