الخارجية الأميركية تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها صنفت الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.