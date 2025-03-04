العاهل الأردني خلال القمة العربية: علينا تأكيد 4 محاور رئيسية

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى دعم جهود إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ووضع تصور واضح لإدارة قطاع غزة، مؤكدا استمرار بلاده في حماية المقدسات الدينية في القدس.



وقال الملك عبد الله في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة بشأن غزة: "اليوم علينا تأكيد أربعة محاور رئيسية.. أولا، رفضنا التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها. ثانيا، دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب. ثالثا، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية وخصوصا في شهر رمضان المبارك لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية. رابعا، التأكيد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية".



وأكد العاهل الأردني في كلمته أهمية استمرار وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ كل مراحله، مُنددا بالقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وشدد على أن الأردن "سيستمر ببذل كل الجهود لدعم صمود الفلسطينيين وتوفير المساعدات إلى غزة ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".