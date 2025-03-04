مبعوث الأمم المتحدة يندد بالضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" في سوريا

ندد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بـ"التصعيد العسكري الإسرائيلي، بما في ذلك الضربات الجوية" التي استهدفت البلاد.



وقال بيدرسن في بيان: "هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بزعزعة استقرار الوضع الهش أصلا، وتفاقم التوترات الإقليمية، وتقويض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وانتقال سياسي مستدام".