روسيا مستعدة لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للمشكلة النووية الإيرانية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي "للمشكلة النووية" الإيرانية.



وفي وقت سابق، نقلت قناة زفيزدا التلفزيونية الروسية التي تديرها الدولة عن بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على التوسط بين إيران والولايات المتحدة في محادثات تتعلق بالأسلحة النووية.