رئيس الجمهورية العراقية: نجدد موقفنا الداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني

أكّد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، في مؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة أنّ العراق يجدد موقفه الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.

وندّد “بسياسات التصفية العرقية التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتي تمثل خرقا جليا للقوانين الدولية والانسانية والتي ترقى لجرائم الحرب والابادة الجماعية، سيما استهدافه للمجمعات السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية التي نتج عنها سقوط الآلاف من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وشدد على دعم العراق الكامل “للحق الفلسطيني الأصيل ولصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك الاعتداءات المستمرة”.

وحذّر “من الآثار الكارثية للمشاريع التي تستهدف تصفية الفلسطينيين وحرمانهم من احقيتهم بأرضهم والتبعات الخطيرة التي ستؤول على دول المنطقة بما يهدد الاستقرار والامن فيها وتنذر بمزيد من الصراعات التي لا يمكن السيطرة عليها”.

ودعا إلى وضع حلول واقعية والأخذ بزمام الأمور وذلك عبر ما يلي:

“أولاً: دعوة المجتمع الدولي والإسلامي للتحرك السريع وللتصدي بشكل موحد وحازم لجميع المشاريع التي تدعو الى تهجير الفلسطينيين من ارضهم وبلادهم من دون وجه حق وبشكل ممنهج.

ثانياً: التحرك العاجل لإعادة إعمار قطاع غزة.

ثالثاً: على المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة، سيما مجلس الأمن الدولي إصدار القرارات اللازمة التي من شأنها اعادة بناء الثقة بالمنظومة الدولية.

رابعاً: التصدي لقرارات إسرائيل في إعاقة مهام المنظمات الدولية وبالأخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.