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القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان
أخبار دولية
2025-03-04 | 14:06
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القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان
تبنّت القمة العربية التي انعقدت في القاهرة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.
وتهدف الخطة إلى توفير بديل في مواجهة خطط الرئيس دونالد ترامب لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة من خلال تقديم خطط لإعادة إعمار القطاع المدمر من دون تهجير سكانه.
وفي ما خصّ لبنان، أكد البيان الصادر عن القمة ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بكل بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949.
كما أكد البيان الوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
للإطلاع على البيان الصادر عن القمة،
إضغط هنا
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