روبيو ونتنياهو يبحثان الوضع في غزة وتهديدات إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، أن الوزير ماركو روبيو ناقش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة والتهديدات التي تشكلها إيران.