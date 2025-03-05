ترامب: زيلينسكي مستعدّ للتفاوض مع روسيا وللتوقيع على اتفاقية المعادن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأنه "مستعدّ" للتفاوض مع روسيا لوقف الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، وكذلك لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تمنحها حقّ استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.



وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع: "لقد تلقيتُ رسالة مهمّة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي. تقول الرسالة إنّ أوكرانيا مستعدّة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن للاقتراب من سلام دائم".