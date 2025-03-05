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زلزال يهز منطقة الحدود بين ميانمار والهند

أخبار دولية
2025-03-05 | 00:58
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زلزال يهز منطقة الحدود بين ميانمار والهند
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زلزال يهز منطقة الحدود بين ميانمار والهند

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا قوته 5.8 درجات هز منطقة الحدود بين ميانمار والهند.

وأفاد المركز بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

أخبار دولية

زلزال

ميانمار

الهند

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